В США энтузиасты начали снабжать бездомных рюкзаками с солнечными батареями

По словам основателя некоммерческой организации The HomeMore Project Зака Кларка, для бездомных смартфон часто становится единственным способом оставаться на связи и получать доступ к социальным услугам. Зарядка телефона может быть сложной задачей, поэтому Кларк изобрёл рюкзак для путешественников с солнечной батареей.

Он инициировал программу после того, как поселился в районе Тендерлойн в Сан-Франциско. Он понял, что у многих бездомных есть телефоны, но они не могут зарядить их из-за кражи или повреждения адаптеров.

Первый рюкзак Makeshift Traveler был выпущен в 2022 году, имеет прочный водонепроницаемый корпус, солнечную панель мощностью 4 Вт и аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч. При солнечном освещении его заряда хватает на два-три аккумулятора смартфона в течение одного-двух дней. Пользователи также могут заряжать его от сетевой розетки.

В рюкзак входит внешняя подушка, защищенная от кражи застёжка-молния и дополнительные предметы: палатка, спальный мешок, дождевик, радио, фонарик, зашитое в пластик удостоверение личности, гигиенический набор и бутылка с водой. К нему также прилагается информационная брошюра с перечнем местных соцуслуг.

«Самодельный рюкзак Traveler был разработан таким образом, чтобы стать последним рюкзаком, который когда-либо понадобится бездомному», — рассказал Кларк.