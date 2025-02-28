В США федеральные агентства должны подготовить планы по увольнению госслужащих

Как сообщает издание The Hill, Белый дом стремится ускорить процесс сокращения госслужащих, предписывая сократить 60-дневный период уведомления об увольнении. Всем федеральным агентствам дали время на представление документов до 13 марта.

Ожидается, что агентства смогут начать уведомлять сотрудников уже в апреле. В памятке также советуется сотрудничать с руководителями подразделений Департамента эффективности государственного управления DOGE, возглавляемого Маском, внутри агентств и обсудить возможность «сокращения должностей, которые обычно не считаются основными во время перерыва в ассигнованиях».

Также предлагается закрытие или консолидация региональных отделений и ограничение использования внешних консультантов и подрядчиков. Согласно указаниям, агентства должны максимально сосредоточиться на устранении функций, не предусмотренных законом, и эффективном выполнении своих законных обязанностей.