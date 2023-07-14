В США федеральный суд оштрафовал ещё одну криптобиржу

16:47, 14 июля 2023
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В США федеральный суд оштрафовал ещё одну криптобиржуИ в итоге запретил деятельность компании
Федеральный суд США оштрафовал американскую криптобиржу Digitex Futures на $15 млн. Эти деньги компания обязана выплатить Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Также суд вынес обвинение основателю биржи Адаму Тодду. Его обвиняют в манипулировали стоимостью нативного токена DGTX с использованием специальных ботов, распространении среди клиентов нелегальных фьючерсных контрактов, а также биржа не прошла регистрацию в CFTC.
Но, главное, суд запретил деятельность Digitex Futures, подчинённых ей «дочек» и других связанных компаний.