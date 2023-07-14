В США федеральный суд оштрафовал ещё одну криптобиржу

Также суд вынес обвинение основателю биржи Адаму Тодду. Его обвиняют в манипулировали стоимостью нативного токена DGTX с использованием специальных ботов, распространении среди клиентов нелегальных фьючерсных контрактов, а также биржа не прошла регистрацию в CFTC.

Но, главное, суд запретил деятельность Digitex Futures, подчинённых ей «дочек» и других связанных компаний.