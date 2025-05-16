В США фонд развития стартапов обвинил Google в монополизме и торможении рынка

YC сообщил, что Google мешает финансированию и ускорению развития стартапов, занимающихся веб-поиском и искусственным интеллектом. Фонд выразил беспокойство по поводу возможного применения Google своей монопольной власти для замедления развития технологического рынка.

Хотя YC не требует немедленного распада Google или отказа компании от каких-либо продуктов либо возможностей, но всё же утверждает, что Google, по сути, держит рынки в замороженном состоянии вот уже более десяти лет. Эта позиция была озвучена в записке, поданной в ходе дела о монополии в США против Google, инициированного Минюстом США.