В США фонд развития стартапов обвинил Google в монополизме и торможении рынка

Опубликовано 16 мая 2025, 04:301 мин.
В США фонд развития стартапов обвинил Google в монополизме и торможении рынкаНо конкретных требований нет
Крупный венчурный фонд и акселератор технологических стартапов Y Combinator (YC) обвинил Google в монополии и заявил, что поисковый гигант тормозит инновации в сфере стартапов, способных конкурировать с ним.
YC сообщил, что Google мешает финансированию и ускорению развития стартапов, занимающихся веб-поиском и искусственным интеллектом. Фонд выразил беспокойство по поводу возможного применения Google своей монопольной власти для замедления развития технологического рынка.
Хотя YC не требует немедленного распада Google или отказа компании от каких-либо продуктов либо возможностей, но всё же утверждает, что Google, по сути, держит рынки в замороженном состоянии вот уже более десяти лет. Эта позиция была озвучена в записке, поданной в ходе дела о монополии в США против Google, инициированного Минюстом США.