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В США генерал признал отставание американского ядерного вооружения от российского
И дал совет властям страны
В сети появилось видео-интервью, в котором генерал и бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск США Джек Кин признал отставание американского ядерного вооружения от российского.
При этом специалист указал и на то, что в ядерном арсенале Соединённых Штатов имеются серьёзные слабости, пишет Lenta.ru. Так, несмотря на сопоставимые с российским «запасом» размеры, американское ядерное вооружение сильно устарело. И это на фоне модернизации Россией своего оружия.
Кин также заявил и на то, что США не успевают за Россией и Китаем в «средствах, предназначенных для неядерного конфликта». По мнению специалиста, американским властям необходимо сосредоточиться на решении проблемы модернизации вооружений. Именно это должно позволить помешать противникам страны стимула воспользоваться слабостями Штатов.