В США генерал признал отставание американского ядерного вооружения от российского

При этом специалист указал и на то, что в ядерном арсенале Соединённых Штатов имеются серьёзные слабости, пишет Lenta.ru. Так, несмотря на сопоставимые с российским «запасом» размеры, американское ядерное вооружение сильно устарело. И это на фоне модернизации Россией своего оружия.

Кин также заявил и на то, что США не успевают за Россией и Китаем в «средствах, предназначенных для неядерного конфликта». По мнению специалиста, американским властям необходимо сосредоточиться на решении проблемы модернизации вооружений. Именно это должно позволить помешать противникам страны стимула воспользоваться слабостями Штатов.