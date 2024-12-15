В США Google и Apple готовятся к удалению TikTok из магазинов приложений

Опубликовано 15 декабря 2024, 16:301 мин.
В США Google и Apple готовятся к удалению TikTok из магазинов приложенийЭто требование Конгресса
В США после того, как федеральный апелляционный суд поддержал требования законодателей отказаться от использования TikTok в стране или подпасть под полный запрет, председатель комитета по Китаю Палаты представителей Конгресса США Джон Муленаар потребовал от Google и Apple готовиться к удалению этой соцсети из их магазинов приложений.
Речь идёт о 19 января: к этой дате владельцы Google Play и App Store должны будут подготовиться к удалению TikTok, если материнская компания соцсети не согласится с судебными решениями и требованиями Минюста Штатов.
«Конгресс принял решительные меры для защиты национальной безопасности Соединённых Штатов и защиты американских пользователей TikTok от китайской коммунистической партии. Мы призываем TikTok немедленно осуществить квалифицированную продажу», — написал Муленаар.