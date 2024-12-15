В США Google и Apple готовятся к удалению TikTok из магазинов приложений

Речь идёт о 19 января: к этой дате владельцы Google Play и App Store должны будут подготовиться к удалению TikTok, если материнская компания соцсети не согласится с судебными решениями и требованиями Минюста Штатов.

«Конгресс принял решительные меры для защиты национальной безопасности Соединённых Штатов и защиты американских пользователей TikTok от китайской коммунистической партии. Мы призываем TikTok немедленно осуществить квалифицированную продажу», — написал Муленаар.