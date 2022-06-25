В США Google и Apple проверят, не следят ли компании за пользователями

В докладе, зачитанном на одном из заседаний Конгресса, партийцы рассказали о смущающих их рекламных идентификаторах, которые встроены IT-гигантами в свои мобильные операционные системы — Android и iOS. Как заявляют авторы доклада, эти приложения позволяют собирать и продавать персональную информацию.

При этом Meta*, сообщила о падении в 2022 году доходов на сумму $10 млрд из-за функци, внедрённой Apple в новую версию ОС, требующей от каждого приложения запрашивать разрешение на доступ к идентификатору устройства.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России