В США Google засудят за включение ИИ Gemini в Gmail и отслеживание писем

В иске утверждается, что Google тайно включила Gemini в октябре, предоставив ИИ доступ к электронной почте, сообщениям и расшифровкам видеозвонков. Пользователей не уведомляли и не требовали соглашаться с этим изменением, позволяющим нейросети анализировать все данные о связи, если они не были отключены вручную.

В жалобе утверждается, что в дизайне Google была скрыта опция отключения указанной функции, из-за чего пользователям было сложно отказаться от неё. Такой подход описывается как «тайный сбор данных», что нарушает Калифорнийский закон о вторжении в частную жизнь, который требует явного согласия на запись личных сообщений.

Иск рассматривается в качестве коллективного и может привести к штрафным санкциям и изменениям в том, как Google использует искусственный интеллект.