В США госрегулятор решил «похоронить» все криптовалюты, кроме биткоина

20:10, 01 августа 2023
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В США госрегулятор решил «похоронить» все криптовалюты, кроме биткоинаНо одна из крупнейших бирж отказалась
Генеральный директор криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг рассказал, что государственный регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), прежде чем подать на компанию в суд якобы за нарушение законодательства в сфере ценных бумаг, потребовал прекратить торговать всем криптовалютами, кроме биткоина.
SEC заявила, что 13 криптовалют, кроме биткоина, которыми торгует Coinbase, являются ценными бумагами с низким объёмом торгов. И если биржа предлагает эти активы клиентам, то входит в зону ответственности регулятора.
При этом руководство Coinbase отказалось от этой «сделки», поскольку требования SEC не соответствуют закону.