В США госрегулятор решил «похоронить» все криптовалюты, кроме биткоина

SEC заявила, что 13 криптовалют, кроме биткоина, которыми торгует Coinbase, являются ценными бумагами с низким объёмом торгов. И если биржа предлагает эти активы клиентам, то входит в зону ответственности регулятора.

При этом руководство Coinbase отказалось от этой «сделки», поскольку требования SEC не соответствуют закону.