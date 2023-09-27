В США госрегулятор в очередной раз перенёс принятие решения по биткоин-ETF

Госрегулятор в третий раз отложил рассмотрение заявок компаний 21Shares и ARK Investment Management Cathie Wood. Теперь у SEC есть время до 11 ноября, чтобы сообщить о предварительном решении, и срок до 10 января на вынесение окончательного вердикта. Перенос рассмотрения заявок так рано оказался неожиданным, в том числе и для отраслевых аналитиков; это может быть связано с возможным объявлением приостановки работы правительства, которая может наступить в октябре. Кроме заявленных компаний ответа SEC ожидают такие игроки крипторынка, как BlackRock и Fidelity Investments.

К регулятору уже обратились четыре члена Палаты представителей Конгресса США, они направили открытое письмо на имя главы SEC Генри Генслера. В письме законодатели призывают оставить попытки блокировать и всячески мешать развитию криптовалют в целом и ETF в частности.