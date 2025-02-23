Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2025, 18:45
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В США госслужащие создали сайт для обсуждения ведомства, возглавляемого Маском

Обвиняют его в «разрушениях»
В США бывшие и действительные федеральные служащие создали проект под названием «Мы, строители» — сайт, на котором можно обмениваться «анонимными историями» о влиянии Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, на «рабочее пространство» служащих.
В США госслужащие создали сайт для обсуждения ведомства, возглавляемого Маском
© NORAD and USNORTHCOM Public / Wikimedia Commons

Эти служащие называют себя «строителями», а Маска и Трампа — «разрушителями». Эти люди стоят за «упрощением технических знаний о реформировании правительственных агентств». The Verge со ссылкой на одного из разработчиков отмечает, что основная цель сайта — «информирование общественности о важности данных и об их влиянии на повседневную жизнь граждан».

Проект описан как безопасное место, где государственные служащие могут поделиться информацией о том, как изменения в правительственных технологических системах влияют на их работу. Хотя создатели сайта признают, что технологии могут использоваться для повышения эффективности государственного управления, они утверждают, что текущее страны руководство не использует их достаточно.

Также эти служащие утверждают, что если бы DOGE хотело улучшить информационные системы США, то обратилось бы к ним. А раз не обращается, значит, Маск и его ведомство, ка и нынешняя Администрация, — «разрушители». «Но они этого не сделали. Они — разрушители. Мы — строители», — заявлено в описании проекта.

Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
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