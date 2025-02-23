В США госслужащие создали сайт для обсуждения ведомства, возглавляемого Маском

Эти служащие называют себя «строителями», а Маска и Трампа — «разрушителями». Эти люди стоят за «упрощением технических знаний о реформировании правительственных агентств». The Verge со ссылкой на одного из разработчиков отмечает, что основная цель сайта — «информирование общественности о важности данных и об их влиянии на повседневную жизнь граждан».

Проект описан как безопасное место, где государственные служащие могут поделиться информацией о том, как изменения в правительственных технологических системах влияют на их работу. Хотя создатели сайта признают, что технологии могут использоваться для повышения эффективности государственного управления, они утверждают, что текущее страны руководство не использует их достаточно.

Также эти служащие утверждают, что если бы DOGE хотело улучшить информационные системы США, то обратилось бы к ним. А раз не обращается, значит, Маск и его ведомство, ка и нынешняя Администрация, — «разрушители». «Но они этого не сделали. Они — разрушители. Мы — строители», — заявлено в описании проекта.