В США целесообразность новых разработок доверили определять искусственному интеллекту

Наука и технологии
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В США целесообразность новых разработок доверили определять искусственному интеллектуРазвиваться будут интернет и разработка ПО
В США с помощью искусственного интеллекта провели анализ патентов на изобретения, чтобы выяснить, какие отрасли будут развиваться быстрее остальных. По условиям, чтобы отрасль попала в анализ, должно быть набрано не менее ста патентов.
Как сообщает портал Nextweb, анализ проводили на базе MIT — Массачусетского технологического института. Был применён количественный метод — чтобы выявить соотношение развивающихся и «простаивающих» отраслей. Также для анализа был применён алгоритм обработки естественного языка, вероятностей и машинного обучения. В результате учёные пришли к выводу, что доля темпов развития составляет от 2% до 216%. Развиваться будут разработка программного обеспечения, что не удивительно, а таже технологии, которые связаны с интернетом и управлением корпоративными сетями.
Отмечается, что разработка призвана помочь исследователям инвесторам и предпринимателям понять будущие возможности в сфере технологий.