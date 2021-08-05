В США целесообразность новых разработок доверили определять искусственному интеллекту

Как сообщает портал Nextweb, анализ проводили на базе MIT — Массачусетского технологического института. Был применён количественный метод — чтобы выявить соотношение развивающихся и «простаивающих» отраслей. Также для анализа был применён алгоритм обработки естественного языка, вероятностей и машинного обучения. В результате учёные пришли к выводу, что доля темпов развития составляет от 2% до 216%. Развиваться будут разработка программного обеспечения, что не удивительно, а таже технологии, которые связаны с интернетом и управлением корпоративными сетями.

Отмечается, что разработка призвана помочь исследователям инвесторам и предпринимателям понять будущие возможности в сфере технологий.