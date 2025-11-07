В США ИИ-стартапы заподозрили в разработке своего ИИ на основе китайских моделей

По сообщениям портала GizmoChina, два американских инструмента для кодирования ИИ: SWE-1.5 от Cognition AI и Composer от Cursor. Эти компании подозреваются в использовании китайской модели GLM-4.6 с открытым исходным кодом, несмотря на заявления о базе с открытым исходным кодом собственной разработки. Стоимость Cognition AI оценивается в $10,2 млрд, а Cursor — в $9,9 млрд.

Отмечается, что использование разрешительных лицензий, таких как MIT, вызывает вопросы о справедливости и прозрачности, так как компании могут коммерциализировать модели без обязательного кредитования. Исследователь Флориан Бранд подчёркивает важность индивидуализации, а не базовой модели.

Zhipu AI, разработчик GLM-4.6, позитивно оценивает ситуацию, подчеркивая роль открытого кода в глобальной экосистеме ИИ. Число международных пользователей выросло в десять раз, а компания представила план подписки.

Но главная проблема не в этом. Эксперты говорят, что проблема не в заимствовании модели, а в политике США, согласно которой Китай, — безусловный враг Штатов, и никакими китайскими продуктами пользоваться нельзя.

А доказательства использования китайской модели ИИ появились, когда пользователи заметили следы рассуждений на китайском языке, что позволило предположить, что стартапы используют китайскую базовую модель.