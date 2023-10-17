В США информация о признании биткоин-ETF регулятором оказалась фейком

Новость вызвала всплеск рыночной активности, равно как и резкий спад, но Cointelegraph внезапно опровергло информацию, сославшись на неточность источников. На самом деле заявка остаётся на рассмотрении, и это данные непосредственно от BlackRock. Эта дезинформация привела к резкому росту цены биткоина выше $30 тысяч, а затем резко упавшей на 8%.

В криптовалютном сообществе разгорается скандал, а SEC поспешила отметить в своих соцсетях, что любую информацию о ведомстве необходимо получать исключительно от него самого. «Осторожно читайте информацию в Интернете. Лучший источник информации о SEC — это SEC», — заявили в Комиссии.

При этом критики фейка считают, что дело не в ошибке, а в намеренном вбросе, хотя Cointelegraph на данный момент уже удалило фейковое сообщение.