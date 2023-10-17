В США информация о признании биткоин-ETF регулятором оказалась фейком

В США информация о признании биткоин-ETF регулятором оказалась фейкомНо это «взбесило» рынок
В США маститое издание Cointelegraph, специализирующееся на криптовалютах, на днях сообщило об одобрении Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявки на признание спотового биткоин-ETF от iShares компании BlackRock — крупнейшей в Штатах инвестиционной компании.
Новость вызвала всплеск рыночной активности, равно как и резкий спад, но Cointelegraph внезапно опровергло информацию, сославшись на неточность источников. На самом деле заявка остаётся на рассмотрении, и это данные непосредственно от BlackRock. Эта дезинформация привела к резкому росту цены биткоина выше $30 тысяч, а затем резко упавшей на 8%.
В криптовалютном сообществе разгорается скандал, а SEC поспешила отметить в своих соцсетях, что любую информацию о ведомстве необходимо получать исключительно от него самого. «Осторожно читайте информацию в Интернете. Лучший источник информации о SEC — это SEC», — заявили в Комиссии.
При этом критики фейка считают, что дело не в ошибке, а в намеренном вбросе, хотя Cointelegraph на данный момент уже удалило фейковое сообщение.