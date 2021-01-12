Наука и технологии
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В США интернет-провайдер заблокировал соцсети из-за цензуры
Но очень быстро пошёл на попятную
В сети появилась информация о том, что американский интернет-провайдер Your T1 WIFI заблокировал соцсети Facebook и Twitter из-за цензуры. Речь идёт об акте цензуры, которым в компании посчитали блокировку аккаунтов Дональда Трампа на этих платформах.
Вместе с «обрубанием» доступа к двум крупнейшим соцсетям страны, интернет-провайдер отправил письма своим клиентам, сообщает KREM. В нём Your T1 WIFI обвинила проекты Цукерберга и Дорси в цензурировании информации.
В дальнейшем, правда, компания пошла на попятную и заявила, что соцсети будут заблокированы лишь в случае, если об этом попросят сами пользователи. Хотя изначально всё было ровно наоборот — для получения доступа к Facebook и Twitter клиенты провайдера должны были отправить соответствующий запрос.