В США интернет-провайдер заблокировал соцсети из-за цензуры

Вместе с «обрубанием» доступа к двум крупнейшим соцсетям страны, интернет-провайдер отправил письма своим клиентам, сообщает KREM. В нём Your T1 WIFI обвинила проекты Цукерберга и Дорси в цензурировании информации.

В дальнейшем, правда, компания пошла на попятную и заявила, что соцсети будут заблокированы лишь в случае, если об этом попросят сами пользователи. Хотя изначально всё было ровно наоборот — для получения доступа к Facebook и Twitter клиенты провайдера должны были отправить соответствующий запрос.