В США искусственный интеллект используют для поиска устаревших законов

Административно-бюджетное управление, в состав которого вошла и администрация Дональда Трампа, решила расширить эксперимент по применению системы искусственного интеллекта - теперь технология будет искать технические ошибки и устаревшие нормы в законодательстве в еще больших сферах, чем ранее. На официальном сайте управления сообщается, что к эксперименту присоединились министерства, отвечающие за транспорт, сельское хозяйство и труд, а также Министерство внутренних дел США.

Отметим, что согласно имеющимся данным, участникам тестирования предоставляется определенная гибкость в вопросах методик анализа, а также выбора подрядчиков для создания ПО. При этом администрация действующего президента США уже заявила, что снижение административных барьеров является одним из ее главных приоритетов, поэтому подобные проекты получают одобрение на высшем уровне.