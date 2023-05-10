В США искусственный интеллект начнёт принимать заказы в популярной сети фастфуда

Так, по данным наших коллег из The Wall Street Journal, Google и популярная сеть фастфуда Wendy's тестируют новый ИИ чат-бот для работы в зонах заказа на автомобилях.

Цель новой технологии, по словам представителей Wendy's, состоит в сокращении длинных очередей в ресторанах при помощи оптимизации процесса приёма заказов.

Общение с искусственным интеллектом будет выглядеть так, будто вы разговариваете с настоящим сотрудником, утверждает директор сети Тодд Пенегор.

Для работы данного чат-бота используются модели естественного языка Google, но обучение будет проводиться с использованием продуктов сети быстрого питания.

Искусственный интеллект обучается распознаванию сокращений, которые клиенты обычно используют при заказе, например, «JBC» для «Junior Bacon Cheeseburger».

Сообщается, что Wendy's планирует представить систему, созданную совместно с Google, в одном из своих американских ресторанов уже в июне.