В США используют данные о местоположении со смартфонов для отслеживания коронавируса

Так, источники американского издания Wall Street Journal рассказали, что как федеральные штаты, так и местные органы власти всеми возможными способами стараются заполучить данные о местоположении граждан, в первую очередь при помощи мобильной рекламы. Важно понимать, что собираемые данные — анонимные, но даже в таком виде они помогают властям понять, где именно находятся пользователи, а также то, насколько хорошо они соблюдают требования карантина.

К слову, судя по имеющимся данным, американские власти намерены в будущем создать массив данных о местоположении пользователей из 500 городов США. Координацией информации займутся ученые из университетов Гарварда, Джона Хопкинса, Принстона и других учебных заведений.