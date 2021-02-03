В США испытали грузовой беспилотник в полностью автоматическом режиме

Во время совершённого полёта, беспилотник успешно взлетел, перешёл в самолётный режим полета, после чего пролетел по заранее выстроенному маршруту и сел на заданной точке в вертикальном положении.

Напомним, что APT 70 состоит из четырёх небольших самолётных фюзеляжа с электромоторами и воздушными винтами. Устройство умеет совершать вертикальный взлёт, а также садиться на хвост.