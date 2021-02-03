Наука и технологии
Сегодня 16:28
В США испытали грузовой беспилотник в полностью автоматическом режиме
Устройство показало удивительный уровень мастерства
Как стало известно, в США прошли успешные испытания перспективного грузового беспилотника APT 70. Главной особенностью прошедших тестов было то, что аппарат доставил груз в назначенную точку полностью в автономном режиме.
Само испытание проводилось силами двух американских компаний: Hillwood и Bell Helicopter, пишет Vertical Mag. В качестве площадки для этого специалистами был выбран инновационный центр AllianceTexas, находящийся в Северном Техасе. Команда, тестировавшая аппарат, признала испытание успешным.
Во время совершённого полёта, беспилотник успешно взлетел, перешёл в самолётный режим полета, после чего пролетел по заранее выстроенному маршруту и сел на заданной точке в вертикальном положении.
Напомним, что APT 70 состоит из четырёх небольших самолётных фюзеляжа с электромоторами и воздушными винтами. Устройство умеет совершать вертикальный взлёт, а также садиться на хвост.