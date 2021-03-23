В США испытали искусственный интеллект в воздушном бою «двое против одного»

По данным Flightglobal, само испытание состоялось ещё в феврале 2021 года. В конечном итоге эксперты признали их успешными — данный этап испытаний назвали Scrimmage 1.

Стоит отметить, что проверка нейросетевых алгоритмов подобным образом проводятся в рамках программы Air Combat Evolution (ACE), конечной целью которой является «создание системы искусственного интеллекта для боевых беспилотников».

Напомним, что до конца 2021 года DARPA намерено испытать ИИ на небольших беспилотниках. Ожидается, что они будут управляться нейросетью без какой-либо помощи со стороны человека.