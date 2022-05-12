В США испытали микроволновое оружие для борьбы с беспилотниками

Демонстрацию провели специалисты из объединённого управления Пентагона по борьбе с малыми беспилотниками (JCO). При этом событие датируется ещё апрелем 2022 года.

Вместе с тем компании Epirus, Raytheon Technologies и Leonardo DRS также представили свои системы для борьбы с беспилотниками. Все они, как сообщается, способны уничтожать дроны сфокусированными электромагнитными импульсами.

Известно, что в рамках тестирования, были определены дальность поражения перспективных комплексов и время, необходимое для уничтожения цели.

Напомним, что ранее, в марте, подразделение Южного военного округа (ЮВО) применило автоматическую станцию помех «Житель». Она также оказалась эффективна против дронов.