В США испытали новейшие управляемые ракеты

Это тот самый боеприпас, который предназначен для зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом на сайте уточняется, что в рамках тестирования PAC-3 MSE совершила успешный перехват тактической баллистической ракеты потенциального противника.

Именно это, по словам представителей компании-разработчика, напрямую свидетельствует об исправной работе обновлённого софта и компонентов.

Напомним, что ранее в сети появлялась информация о том, что Соединённые Штаты произвели первую обновлённую термоядерную боеголовку W88. Её главное отличие от предыдущей модификации заключается в обновлённой системе инициации заряда, а также появлении разъёма громоотвода.