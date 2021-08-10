В США испытали новейшие управляемые ракеты

Наука и технологии
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В США испытали новейшие управляемые ракетыИх планируется использовать вместе с ЗРК Partriot
Американский военный разработчик Lockheed Martin опубликовал на своём сайте свежий пост. В нём он рассказал, что в штате Нью-Мексико прошли успешные испытания новейших управляемых ракет PAC-3 MSE.
Это тот самый боеприпас, который предназначен для зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом на сайте уточняется, что в рамках тестирования PAC-3 MSE совершила успешный перехват тактической баллистической ракеты потенциального противника.
Именно это, по словам представителей компании-разработчика, напрямую свидетельствует об исправной работе обновлённого софта и компонентов.
Напомним, что ранее в сети появлялась информация о том, что Соединённые Штаты произвели первую обновлённую термоядерную боеголовку W88. Её главное отличие от предыдущей модификации заключается в обновлённой системе инициации заряда, а также появлении разъёма громоотвода.