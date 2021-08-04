В США испытали новейшую ракету-уничтожитель российской С-400

Своё неофициальное название ракета получила благодаря тому, что её основными целями являются источники радиоизлучения. А они, в свою очередь, являются составными частями комплексов и систем противовоздушной-противоракетной обороны, пишет Военное Обозрение.

Американские журналисты уже заявили, что AGM-88G AARGM-ER испытывалась с борта многоцелевого истребителя F-18. Проводились же учения в районе тихоокеанского полигона Пойнт-Мугу.

Они же, ссылаясь на слова представителей Минобороны США, отмечают, что в целом испытания прошли успешно.

К сожалению, больше никаких подробностей по поводу тестового запуска ракеты на данный момент опубликовано не было.