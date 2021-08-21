В США испытали первую американо-украинскую космическую ракету

Наука и технологии
Вчера в 23:34
В США испытали первую американо-украинскую космическую ракетуНа её основе разработают более мощную
На базе Ванденберг, которая находится в шате Калифорния, провели первичные испытания кислородно-керосиновой ракеты Firefly Alpha, принадлежащей американо-украинской компании Firefly Aerospace.
Источник ссылается , в частности, на видеозапись в Youtube, на которой показан статический прожиг двигателя Firefly Alpha. Отмечается, что испытания прошли успешно, двигатели первой ступени бесперебойно работали в течение 15 секунд. В дальнейшем планируется использовать ракету для доставки грузов весом до тонны на низкую околоземную орбиту.
Представители компании говорят о том, что нынешняя ракета — первый шаг компании по освоению космоса. В дальнейшем будет разработана ракета Beta с более мощными характеристиками и возможностью доставки на орбиту до 4 тонн грузов.
Отмечается, что сейчас владельцем компании Firefly Aerospace является украинский бизнесмен Максим Поляков.