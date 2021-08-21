В США испытали первую американо-украинскую космическую ракету

Источник ссылается , в частности, на видеозапись в Youtube, на которой показан статический прожиг двигателя Firefly Alpha. Отмечается, что испытания прошли успешно, двигатели первой ступени бесперебойно работали в течение 15 секунд. В дальнейшем планируется использовать ракету для доставки грузов весом до тонны на низкую околоземную орбиту.

Представители компании говорят о том, что нынешняя ракета — первый шаг компании по освоению космоса. В дальнейшем будет разработана ракета Beta с более мощными характеристиками и возможностью доставки на орбиту до 4 тонн грузов.

Отмечается, что сейчас владельцем компании Firefly Aerospace является украинский бизнесмен Максим Поляков.