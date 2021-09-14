В США испытали противоракету с выбором режимов работы в зависимости от удалённости цели

По сообщениям компании Boeing, на днях завершились успешные испытания трёхступенчатой противоракеты GBI, предназначенной, как планировалось, для размещения в Европе. GBI -– трёхступенчатая противоракета заатмосферного перехвата. Боевая часть имеет свои двигатели и независимо выходит на расчётную траекторию перехвата цели после отработки третьей ступени. Вначале Пентагон планировал создать двухступенчатую "копию" GBI, но впоследствии было принято решение модернизировать текущую модель добавлением возможности отделения боевой части на второй ступени для ускорения перехвата. Отмечается, что новый режим позволит ускорять перехват цели на 70 секунд.

Также отмечается, что это позволит оператору выбирать между режимами работы в зависимости от удалённости и скорости цели.