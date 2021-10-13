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В США испытают гиперзвуковую тактическую ракету на максимальной дистанции

Эти ракеты будут использоваться для поражения наземных и морских целей
В США испытают тактическую гиперзвуковую ракету PrSM на максимальную для аппарата дистанцию — 499 км.
В США испытают гиперзвуковую тактическую ракету на максимальной дистанции

Об этом сообщило издание Breaking Defense. Разработчиком высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM) является американская компания Lockheed Martin.

Источник отмечает, что PrSM заменят собой ракеты с кассетными боевыми частями оперативно-тактических комплексов ATACMS. Новое вооружение имеет многорежимную головку самонаведения, способно развивать скорость в пять раз выше звуковой, а максимальная дальность полёта составляет 499 км.

Согласно источнику, запуск ракеты должен был состояться 13 октября с базы «Ванденберг». Текущие испытания — финальные, после них будет приниматься решение о передаче ракет армии.

Предположительно, ракеты будут поставлены в войска в 2023 году, сначала в количестве 20 единиц, а в последствии армия намерена закупить у производителя 2,4 тысячи PrSM.