В США испытают ракету класса «воздух-земля» для борьбы с морскими дронами и БПЛА

Опубликовано 24 сентября 2024, 18:451 мин.
В США испытают ракету класса «воздух-земля» для борьбы с морскими дронами и БПЛАРакета предназначена для базирования на кораблях
Оборонная компания Lockheed Martin, заключившая крупный контракт с ВМС США, в 2025 году испытает новейшую ракету класса «воздух-земля», предназначенную для уничтожения морских дронов — безэкипажных катеров (БЭК), а также БПЛА.
© Lockheed Martin
Речь идёт о ракете AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), которая будет базироваться на средних и больших кораблях. Ракета разработана на базе двигательной установки и боевой части ракеты AGM-114R Hellfire.
Новую ракету оснастили многорежимными системами наведения, радарами миллиметрового диапазона, а также функционалом для фиксирования движущихся целей. Сообщается, что дальность JAGM — восемь км.