В США испытают ракету класса «воздух-земля» для борьбы с морскими дронами и БПЛА

Речь идёт о ракете AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), которая будет базироваться на средних и больших кораблях. Ракета разработана на базе двигательной установки и боевой части ракеты AGM-114R Hellfire.

Новую ракету оснастили многорежимными системами наведения, радарами миллиметрового диапазона, а также функционалом для фиксирования движущихся целей. Сообщается, что дальность JAGM — восемь км.