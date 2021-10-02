В США из-за атаки хакеров на больницу умер ребёнок

Ситуация стала набирать оборот в сентябре из-за иска матери умершей девочки, которая обвиняет больницу в халатности. Но показательно другое. В тот момент, когда дочь истицы рождалась, медучреждение уже было атаковано хакерской программой-вымогателем, отключившей всю больничную инфраструктуру. И если будет доказано, что больница не оказала ребёнку помощь по вине хакерского ПО, это будет первый доказанный случай смерти по вине киберпреступников.

Как отмечается, в этом обвиняют хакерскую группировку Ryuk, которая, по сообщениям источника, базируется в России. Этой группировке приписывают преступления, связанные с атаками на медицинские учреждения в США, как частные, так и государственные. По сообщениям, больницы всё чаще становятся мишенью, поскольку хакеры делают ставку на то, что руководители быстро заплатят за восстановление жизненно важного оборудования, что ещё больше увеличивает нагрузку на больницы.