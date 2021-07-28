В США изобрели беспилотник для ловли беспилотников

Компания опубликовала видео, показывающее, как будет происходить крепление малого беспилотника к большому. Во время полёта MQ-9A будет выпускать специализированный тонкий трос с оранжевой сферой на конце, которая крепится между закрылками малого беспилотника Sparrowhawk.

Известны и его характеристики: масса — 27 кг, длина — 3,3 метра, а размах крыла составит 4,3 метра. Также отмечается, что Sparrowhawk имеет V-образное хвостовое оперение и поворотное крыло.

Семейство таких аппаратов разрабатывается, чтобы сократить время запуска и возвращения тактических БПЛА.