В США изобрели беспилотник для ловли беспилотников

Наука и технологии
Сегодня в 15:23
В США изобрели беспилотник для ловли беспилотниковБольшой беспилотник будет ловить малые с помощью троса
Компания General Atomics, которая специализируется на разработке таких устройств, объявила о запуске ударных беспилотников MQ-9A Reaper. На борту этого аппарата будут крепиться малые реактивные беспилотники Sparrowhawk.
Компания опубликовала видео, показывающее, как будет происходить крепление малого беспилотника к большому. Во время полёта MQ-9A будет выпускать специализированный тонкий трос с оранжевой сферой на конце, которая крепится между закрылками малого беспилотника Sparrowhawk.
Известны и его характеристики: масса — 27 кг, длина — 3,3 метра, а размах крыла составит 4,3 метра. Также отмечается, что Sparrowhawk имеет V-образное хвостовое оперение и поворотное крыло.
Семейство таких аппаратов разрабатывается, чтобы сократить время запуска и возвращения тактических БПЛА.