В США изобрели генную терапию для лечения ВИЧ и защиты организма от вируса

В США изобрели генную терапию для лечения ВИЧ и защиты организма от вирусаНовый метод не оставляет недугу даже малейших шансов на «выживание»
Американские учёные из университета Темпл в Филадельфии создали новую генную терапию с использованием революционного генетического инструмента CRISPR/Cas9.
Терапия направлена на борьбу с ВИЧ и может очистить зараженные клетки от вируса, а также сделать ДНК здоровых иммунных клеток устойчивыми к атакам вируса.
Так, успешное излечение пациентов от ВИЧ после трансплантации костного мозга подтолкнуло их к разработке нового подхода. Главная цель — не только очистить организм от вируса, но и убрать рецепторы CCR5 из иммунных клеток, делая их непригодными для заражения ВИЧ.
Профессор университета Темпл Камель Халили объяснил, что разработанная процедура является более простой и практичной за счёт использования инъекций генной терапии на базе CRISPR/Cas9.
Специалисты провели эксперименты на культурах человеческих иммунных клеток и на мышах с частично человеческой иммунной системой. Грызуны были заражены ВИЧ, после чего учёные использовали антиретровирусные препараты для подавления инфекции и введения экспериментальной генной терапии.
Следующий этап — это проведение аналогичных опытов на приматах.