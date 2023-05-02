В США изобрели генную терапию для лечения ВИЧ и защиты организма от вируса

Терапия направлена на борьбу с ВИЧ и может очистить зараженные клетки от вируса, а также сделать ДНК здоровых иммунных клеток устойчивыми к атакам вируса.

Так, успешное излечение пациентов от ВИЧ после трансплантации костного мозга подтолкнуло их к разработке нового подхода. Главная цель — не только очистить организм от вируса, но и убрать рецепторы CCR5 из иммунных клеток, делая их непригодными для заражения ВИЧ.

Профессор университета Темпл Камель Халили объяснил, что разработанная процедура является более простой и практичной за счёт использования инъекций генной терапии на базе CRISPR/Cas9.

Специалисты провели эксперименты на культурах человеческих иммунных клеток и на мышах с частично человеческой иммунной системой. Грызуны были заражены ВИЧ, после чего учёные использовали антиретровирусные препараты для подавления инфекции и введения экспериментальной генной терапии.

Следующий этап — это проведение аналогичных опытов на приматах.