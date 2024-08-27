Наука и технологии
Опубликовано 27 августа 2024, 07:59
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В США изобрели лекарство, останавливающее любое кровотечение за секунды

Интересная новинка
В Соединенных Штатах разработали новое лекарство, способное остановить любое кровотечение за считанные секунды.
В США изобрели лекарство, останавливающее любое кровотечение за секунды
© PR Newswire

Биотехнологическая компания Cresilon, базирующаяся в Бруклине, объявила о получении разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование своего революционного продукта TRAUMAGEL.

Это гелеобразное средство, созданное на основе растительных компонентов, предназначено для временного внешнего применения и эффективно останавливает средние и тяжелые кровотечения.

TRAUMAGEL, разработанный с использованием запатентованной гидрогелевой технологии Cresilon, способен быстро остановить опасные для жизни кровотечения, что делает его незаменимым в экстренной медицине.

Компания планирует начать стратегический запуск продукта в США в конце 2024 года, ориентируясь на нужды армии, служб скорой помощи и медицинских учреждений.

Источник:PR Newswire
Автор:Булат Кармак
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