В США изобрели лекарство, останавливающее любое кровотечение за секунды

Биотехнологическая компания Cresilon, базирующаяся в Бруклине, объявила о получении разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование своего революционного продукта TRAUMAGEL.

Это гелеобразное средство, созданное на основе растительных компонентов, предназначено для временного внешнего применения и эффективно останавливает средние и тяжелые кровотечения.

TRAUMAGEL, разработанный с использованием запатентованной гидрогелевой технологии Cresilon, способен быстро остановить опасные для жизни кровотечения, что делает его незаменимым в экстренной медицине.

Компания планирует начать стратегический запуск продукта в США в конце 2024 года, ориентируясь на нужды армии, служб скорой помощи и медицинских учреждений.