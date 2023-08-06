В США изобрели лифчик для выявления рака груди на ранней стадии

Девайс представляет собой носимый ультразвуковой датчик, который размещается в чашечках лифчика. Оно способно обнаруживать ранние изменения в тканях груди, что может указывать на развитие онкологического процесса.

Главный исследователь, стоявший за созданием этого устройства, профессор MIT Канан Дагдевирен, рассказал CBS News о принципе работы устройства.

Он подчеркнул, что новый датчик может стать настоящим спасением для людей, которые относятся к группе высокого риска развития рака груди.

Таким образом, новое устройство открывает двери к более раннему и точному выявлению рака груди, что в свою очередь может значительно повысить шансы на успешное лечение и выздоровление пациентов.