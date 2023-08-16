В США изобрели стекло, в 10 раз прочнее обычного

Этот инновационный материал не только сокращает углеродные выбросы на 50%, но и демонстрирует поразительную прочность.

Обычное стекло, которое мы используем каждый день, производится путём плавления трёх основных материалов: кварцевого песка, соды и известняка.

Однако LionGlass снижает температуру плавления примерно на 300-400 градусов Цельсия, что приводит к сокращению потребления энергии на 30% по сравнению со стандартным стеклом.

Главное же преимущество новинки заключается в её прочности. Исследователи были удивлены, обнаружив, что новое стекло обладает значительно большей устойчивостью к трещинам по сравнению со стандартным.

Некоторые образцы даже не трескались под нагрузкой в 1 кг от индентора. Это делает LionGlass минимум в 10 раз прочнее обычного стекла.