В США изобрели «умный» катамаран для ухаживания за устрицами

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В США изобрели «умный» катамаран для ухаживания за устрицамиМашина всё сделала правильно
Исследовательская студенческая группа из Массачусетского технологического института в США разработала «умный» электрический катамаран для работы на устричных фермах.
Разработка называется Oystamaran. Катамаран уже протестировали на одной из американских устричных ферм. Суть работы заключается в переворачивании садков с устрицами для их очищения от усоногих, водорослей и других морских организмов. Oystamaran под управлением оператора зажимает садок между поплавками, а с помощью манипулятора переваривает его.
При своевременном переворачивании организмы высыхают под воздействием воздуха и солнечного света и отваливаются от устричных садков. Это обеспечивает устрицам приток воды, необходимой для роста моллюсков.
Предполагается, что в дальнейшем «устричные» катамараны будут полностью автономными и заменят людей в обслуживании устричных садков.
Источник: N + 1