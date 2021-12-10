В США изобрели «умный» катамаран для ухаживания за устрицами

Разработка называется Oystamaran. Катамаран уже протестировали на одной из американских устричных ферм. Суть работы заключается в переворачивании садков с устрицами для их очищения от усоногих, водорослей и других морских организмов. Oystamaran под управлением оператора зажимает садок между поплавками, а с помощью манипулятора переваривает его.

При своевременном переворачивании организмы высыхают под воздействием воздуха и солнечного света и отваливаются от устричных садков. Это обеспечивает устрицам приток воды, необходимой для роста моллюсков.

Предполагается, что в дальнейшем «устричные» катамараны будут полностью автономными и заменят людей в обслуживании устричных садков.