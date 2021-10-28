В США изобрели вакцину против рака груди

Трижды негативный рак молочной железы очень плохо поддаётся существующей терапии. Эта болезнь не имеет рецепторов к эстрогенам (ER), прогестерону (PR) и HER-2 — эпидермальному фактору роста, которые являются мишенью для противораковых препаратов. Только сейчас, учитывая историю борьбы медицины с этим заболеванием, учёным удалось обнаружить сходство его клеток с клетками белка альфа-лактальбумина, который выделяется при лактации.

Поэтому тестируемую вакцину создали на основе рекомбинантного альфа-альбумина вместе с адъювантом, усиливающим иммунный ответ. Препарат испытали на мышах. Он подавлял рост существующей опухоли, а также предотвращал её образование с нуля.

После разрешения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), вакцину протестируют на женщинах с ремиссией, но высоким риском рецидива трижды негативного рака молочной железы. В эксперименте будут участвовать от 18 до 24 пациенток, им трижды введут препарат с интервалом в две недели.

Но до принятия этой вакцины в качестве утверждённой терапии ещё далеко — она должна доказать, что действительно предотвращает развитие рака груди и не имеет серьёзных побочных эффектов.