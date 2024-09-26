В США к двум годам приговорили мошенницу, «слившую» следствию главу FTX

Именно Эллисон буквально «слила» своего «бывшего бойфренда» и подельника, главу биржи FTX, Сэма Бэнкмана-Фрида, рассказав о подделке документов для кредиторов по его указанию. Она тесно сотрудничала со следствием, адвокаты и даже прокуроры указывали на её «очень своевременную» и даже «чрезвычайную» помощь в расследовании мошенничества, благодаря которой Фрид не смог уйти от наказания или сбежать.

Однако всё это не убедило суд не отправлять Эллисон в тюрьму: по мнению судьи, речь идёт об одном из «самых серьёзных» случаев мошенничества в истории Штатов, приведшему к потере денег клиентов и крахе FTX. Поэтому суд постановил два года тюремного заключения и штраф в размере $11 млрд.