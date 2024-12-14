В США хакеры атаковали популярную пончиковую Krispy Kreme

Опубликовано 14 декабря 2024, 00:001 мин.
В США хакеры атаковали популярную пончиковую Krispy KremeЗачем это нужно, никто не понимает
Хакеры нацелились на одно из самых популярных в США заведений общепита — пончиковую Krispy Kreme. Это одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством пончиков, выручка которой в третьем квартале 2024 года составила $379,9 млн. Компания заявила, что теперь потеряет часть доходов.
Кибератака на компанию началась две недели назад. В разных частях США филиалы пончиковой сообщали о нарушении в работе ПО для приёма и обработки онлайн-заказов. Инцидент оказался довольно крупным: Krispy Kreme уведомила о кибератаке Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сообщается о некой «несанкционированной активности» в некоторых частях ИТ-системы компании.
Расследование инцидента, к которому подключились и правоохранительные органы, займёт некоторое время, как и восстановление инфраструктуры пончиковой. К тому же в компании признали, что кибератака значительно повлияла на бизнес-процессы. Krispy Kreme планирует обратиться к экспертам по кибербезопасности и другим консультантам.