В США хакеры атаковали популярную пончиковую Krispy Kreme

Кибератака на компанию началась две недели назад. В разных частях США филиалы пончиковой сообщали о нарушении в работе ПО для приёма и обработки онлайн-заказов. Инцидент оказался довольно крупным: Krispy Kreme уведомила о кибератаке Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сообщается о некой «несанкционированной активности» в некоторых частях ИТ-системы компании.

Расследование инцидента, к которому подключились и правоохранительные органы, займёт некоторое время, как и восстановление инфраструктуры пончиковой. К тому же в компании признали, что кибератака значительно повлияла на бизнес-процессы. Krispy Kreme планирует обратиться к экспертам по кибербезопасности и другим консультантам.