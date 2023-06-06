В США хакеры начали рекламировать свои услуги на сайтах государственных ведомств

Хакеры разместили рекламу свои услуг на сайтах, принадлежащих правительствам штатов Калифорния, Северная Каролина, Нью-Гэмпшир, Огайо, Вашингтон, Вайоминг; округа Сент-Луис в штате Миннесота, округа Франклин в штате Огайо, округа Сассекс в штате Делавэр; города Джонс-Крик в штате Джорджия; федеральному управлению по вопросам общинной жизни.

Кроме того, целями такой рекламы стали ведущие американские и британские ВУЗы — от Калифорнийского университета в Беркли, Стэнфорда, Йельского университета, Калифорнийского университета в Сан-Диего до Букингемского университета в Великобритании.

Причём столь широкий размах долго оставался незамеченным. Некоторые ведомства и ВУЗы взламывались при помощи одного и того же метода. Но пока непонятно, есть связь между этими атаками или это случайная «выборка».