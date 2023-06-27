В США хакеры украли секретные государственные данные

В США хакеры украли секретные государственные данныеИ опубликовали их в открытом доступе
Группа хакеров из SiegedSec взломала онлайн-систему города Форт-Уорт в США и похитили несколько ГБ данных, опубликовав их в Интернете.
Хакеры заявили, что своими действиями они хотят привлечь внимание к правам меньшинств. В результате же взлома они скомпрометировали информационную систему города, после чего опубликовали данные оттуда в Сети.
Среди украденных данных были фотографии выбоин на дорогах, переписка по электронной почте между городскими служащими и личные данные сотрудников.
При этом власти Форт-Уорта заявили, что нет доказательств того, что конфиденциальная информация жителей и сотрудников стала достоянием общественности.
Напомним, что ранее группировка SiegedSec уже проявляла себя в киберпространстве, устраивая утечки данных от крупных компаний, инициируя протесты и всё также защищая права меньшинств.