В США хакеры украли секретные государственные данные

Хакеры заявили, что своими действиями они хотят привлечь внимание к правам меньшинств. В результате же взлома они скомпрометировали информационную систему города, после чего опубликовали данные оттуда в Сети.

Среди украденных данных были фотографии выбоин на дорогах, переписка по электронной почте между городскими служащими и личные данные сотрудников.

При этом власти Форт-Уорта заявили, что нет доказательств того, что конфиденциальная информация жителей и сотрудников стала достоянием общественности.

Напомним, что ранее группировка SiegedSec уже проявляла себя в киберпространстве, устраивая утечки данных от крупных компаний, инициируя протесты и всё также защищая права меньшинств.