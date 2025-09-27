В США хакеры взломали правительственные устройства на базе Cisco

CISA выпустило срочное предупреждение о том, что федеральные агентства должны защитить свои системы и проверить брандмауэры Cisco на наличие следов вторжения.

Бутера заявил, что речь идёт о серьёзной и широко распространённой угрозе. Он отметил, что атаки повредили основные системы правительственных учреждений, однако конкретные ведомства не были названы.

Директива касается только федеральных гражданских сетей, но Бутера настоятельно рекомендовал другим правительственным организациям и частным компаниям принять аналогичные меры. CISA и Cisco не раскрыли, какие учреждения подверглись атаке, равно как и последствия взлома.