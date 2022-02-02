В США хотят организовать гонки на реактивных ранцах

По словам Мэймана, его компания работает с Air Race World Championship — новым названием соревнований Red Bull Air Race, которые в силу ряда причин были прекращены в 2019 году. Планируется разработать маршрутные карты, договориться о количестве участников и провести ещё множество мероприятий.

В соревнованиях будут участвовать как опытные гонщики с опытом езды на мотоцикле, участвовавшие в ралли «Дакар», так и начинающие испытатели реактивных ранцев.

Если проект будет реализован, участники будущих соревнований будут преодолевать своеобразную полосу препятствий, состоящую из пилонов, колец и обручей. Отмечается, что препятствия будут как вертикальными, так и горизонтальными, а соревнования будут проходить над водой.

Мэйман отметил, что при успешных договорённостях, мероприятие может стартовать в сентябре, но к этому времени нужно будет построить ещё множество ранцев и подготовить новых пилотов для тестов оборудования и соревнований. При этом JetPack Aviation, возглавляемый Мэйманом, уже позволяет «избранным участникам» испытать свои реактивные ранцы после всего двух дней обучения при условии, что они могут заплатить за это около $5 тысяч.