В США хотят посадить россиянина в тюрьму на 14 лет за кибермошенничество

В США хотят посадить россиянина в тюрьму на 14 лет за кибермошенничествоА также оштрафовать на многомиллионную сумму
Власти США просят суд приговорить россиянина Владислава Клюшина, признанного виновным в кибермошенничестве, к 14 годам тюремного заключения.
Об этом стало известно из ходатайства американского Минюста, размещённого в электронной базе суда Бостона.
Вынесение приговора Клюшину запланировано на 7 сентября. Помимо срока заключения, гособвинение требует назначить ему штраф в размере $5 млн, возмещение ущерба на $8,3 млн, а также дать разрешение на конфискацию активов, заблокированных на Кипре.
В феврале жюри присяжных признало Клюшина виновным по четырем пунктам обвинения, включая преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам и мошенничество с применением электронных средств.
Клюшин, который был задержан в Швейцарии в марте 2021 года и экстрадирован в США в декабре того же года, не признал свою вину.