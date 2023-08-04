В США хотят посадить россиянина в тюрьму на 14 лет за кибермошенничество

Об этом стало известно из ходатайства американского Минюста, размещённого в электронной базе суда Бостона.

Вынесение приговора Клюшину запланировано на 7 сентября. Помимо срока заключения, гособвинение требует назначить ему штраф в размере $5 млн, возмещение ущерба на $8,3 млн, а также дать разрешение на конфискацию активов, заблокированных на Кипре.

В феврале жюри присяжных признало Клюшина виновным по четырем пунктам обвинения, включая преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам и мошенничество с применением электронных средств.

Клюшин, который был задержан в Швейцарии в марте 2021 года и экстрадирован в США в декабре того же года, не признал свою вину.