В США хотят создать военных роботов, манёвренных, как белки

Как пишет в журнале Popular Mechanics эксперт по обороне Кайл Мизоками, и учёных, и военных специалистов давно интересует способность белок на ходу принимать практически безошибочные решения при передвижении. Их подвижность и манёвренность рассматриваются как основные качества, которым хотят в будущем научить роботов для участия в военных и поисково-спасательных операциях.

Автор подчёркивает, что на базе Калифорнийского университета в Беркли уже проходят такие эксперименты — повадки и движения белок записывают для обучения роботов. По его словам, главная проблема современных роботизированных платформ в том, что они могут действовать только линейно, не справляясь толком с препятствиями.

Но важно не просто научить роботов способности передвигаться в труднодоступных местах и сложной пересечённой местности, но и принимать творческие и самостоятельные решения при столкновении с препятствием, выбирая безошибочный вариант, как белки.

Как отмечается, подобные навыки роботов, нужны не только для ведения войны, но и для спасения людей в условиях техногенных катастроф, в разрушенных зданиях и т.п.