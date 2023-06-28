В США хотят запретить продажу американских ИИ-процессоров в Китай

В прошлом году Министерство торговли США уже запретило экспорт ускорителей NVIDIA A100 и H100 на китайский рынок. Некоторые модели AMD также были подвержены ограничениям, однако другие продукты компании были исключены из списка.

Недавно NVIDIA представила урезанную версию чипа A800 специально для китайских клиентов, но теперь и эта модель может оказаться под запретом без экспортной лицензии.

Ожидается, что запрет на поставки может вступить в силу уже в июле. Ни официальные представители компаний, ни представители администрации США пока не прокомментировали эти слухи.

Отметим, что данная новость уже сказалась на стоимости акций NVIDIA, AMD и Intel, которые терпят значительное падение на бирже.

Акции NVIDIA и AMD упали примерно на 3%, а акции Intel — на 1%. Все три компании активно работают над разработкой продуктов для искусственного интеллекта. Особенно в этом плане отличилась NVIDIA, которая в последние месяцы достигла рекордной капитализации.