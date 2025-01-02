В США китайских хакеров обвинили во взломе Минфина

The New York Times сообщает, что атака произошла посредством использования ключа безопасности сторонней компании BeyondTrust, позволяющего получить доступ к рабочим станциям и «неклассифицированным документам министерства». На данный момент неизвестно, долго ли данные и рабочие станции были доступны злоумышленникам и какую именно информацию они получили.

Американский Минфин «сотрудничает с соответствующими службами безопасности для выяснения масштабов атаки».

Эта кибератака следует за предыдущей атакой на американских операторов связи в октябре 2024 года, которая также была совершена китайскими хакерами. В той атаке доступ к SMS-сообщениям и журналам звонков был получен в течение нескольких месяцев, прежде чем она была обнаружена.