В США климатические активисты выиграли суд по делу о чрезмерных выбросах в атмосферу

Это первое и пока ещё беспрецедентное дело, причём успешное для гражданских активистов, которое, вероятно, ляжет в основу последующей юридической практики в США. Подростки и представлявшие их адвокаты настаивали на вине администрации штата в отсутствии контроля над выбросами газов, нарушении законов Монтаны, гарантирующих «чистую и здоровую окружающую среду», а также права на проведение проектов по добыче и реализации ископаемого топлива.

Это дело оказалось полной противоположностью решению федерального апелляционного суда, отказавшего другим истцам-экоактивистам в удовлетворении подобного иска под предлогом невозможности судов влиять на экологию.

«Вот как выглядит климатическая справедливость в судах и защита конституционных прав наших детей», — заявил старший юрист компании Our Children’s Trust Нейт Беллинджер, который представлял интересы подростков в суде.