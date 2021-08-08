В США количество заболевших коронавирусом снова превысило 100 тысяч человек

В США количество заболевших коронавирусом снова превысило 100 тысяч человекИ это число растёт
Как пишет издание South China Morning Post со ссылкой на CNN, такой рубеж заболеваемости, несмотря на лето, был зафиксирован в январе текущего года. Если ситуация повторится, а по словам специалистов, всё идёт к этому, то США ждёт растущее число госпитализаций и смертей. Так, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски прокомментировал ситуацию: «Практика показывает, что если мы не будем вакцинировать людей, можем получить до нескольких сотен случаев в день, подобно всплеску в начале января».
Эксперт отметил, что самая тяжёлая ситуация сложилась на юге страны, где уровень вакцинации в США один из самых низких, а небольшие больницы переполнены пациентами. При этом он заметил, что по всей стране 50% жителей полностью привиты, а более 70% получили хотя бы одну дозу вакцины.