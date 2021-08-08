В США количество заболевших коронавирусом снова превысило 100 тысяч человек

Как пишет издание South China Morning Post со ссылкой на CNN, такой рубеж заболеваемости, несмотря на лето, был зафиксирован в январе текущего года. Если ситуация повторится, а по словам специалистов, всё идёт к этому, то США ждёт растущее число госпитализаций и смертей. Так, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски прокомментировал ситуацию: «Практика показывает, что если мы не будем вакцинировать людей, можем получить до нескольких сотен случаев в день, подобно всплеску в начале января».

Эксперт отметил, что самая тяжёлая ситуация сложилась на юге страны, где уровень вакцинации в США один из самых низких, а небольшие больницы переполнены пациентами. При этом он заметил, что по всей стране 50% жителей полностью привиты, а более 70% получили хотя бы одну дозу вакцины.