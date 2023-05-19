В США коллекторы начнут использовать искусственный интеллект

В США работники данной сферы решили оставаться на острие прогресса — они намерены использовать искусственный интеллект, чтобы сделать свою работу более эффективной.

Компания Skit.ai из Нью-Йорка и Бангалора утверждает, что ИИ откроет «новую эру в области взыскания долгов». Это будет работать так: вместо людей, совершающих миллионы звонков за несколько дней, это будут делать роботы.

Они смогут общаться с должниками, используя текст и голос, требуя оплаты.

Правда, ряд экспертов считает, что применение искусственного интеллекта для взыскания долгов может привести к усилению неравенства. Тимнит Гебру, основательница «Исследовательского института распределённого ИИ», назвала свежий подход «наказанием тех, кто уже испытывает трудности».

По её словам, ИИ может усугублять проблемы бедности и социального неравенства, а также привести к увеличению числа судебных исков по взысканию долгов.