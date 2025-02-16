Наука и технологии
Опубликовано 16 февраля 2025, 03:45
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В США Конгресс продвинул закон о коммерческих орбитальных станциях на замену МКС

Готовятся к выводу МКС из эксплуатации
Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США по гражданским и коммерческим космическим полётам сделали совместное заявление о том, что их «главные приоритеты» включают законопроект о полномочиях NASA и законодательство о коммерческом космосе.
В США Конгресс продвинул закон о коммерческих орбитальных станциях на замену МКС
© Tawatchai07 / Freepik

Одним из главных лоббистов этого законопроекта является сенатор Тед Круз и председатели соответствующих комитетов. Политики озвучили похожие планы по разработке законов, касающихся полномочий NASA и коммерческой космической деятельности. Один из центральных законопроектов связан с переходом от Международной космической станции к коммерческим станциям на низкой околоземной орбите, когда МКС будет сведена с орбиты в силу завершения эксплуатации.

Круз отметил, что продвигаемый законопроект поможет не только избежать «пробелов» и разрыва в возможностях после МКС, но и закрепит в законе принцип поддержания постоянного присутствия человека на околоземной орбите. Сенатор подчеркнул, что законопроекты о полномочиях NASA и коммерческом космосе являются ключевыми приоритетами для Конгресса нового созыва.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
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