В США Конгресс продвинул закон о коммерческих орбитальных станциях на замену МКС

Одним из главных лоббистов этого законопроекта является сенатор Тед Круз и председатели соответствующих комитетов. Политики озвучили похожие планы по разработке законов, касающихся полномочий NASA и коммерческой космической деятельности. Один из центральных законопроектов связан с переходом от Международной космической станции к коммерческим станциям на низкой околоземной орбите, когда МКС будет сведена с орбиты в силу завершения эксплуатации.

Круз отметил, что продвигаемый законопроект поможет не только избежать «пробелов» и разрыва в возможностях после МКС, но и закрепит в законе принцип поддержания постоянного присутствия человека на околоземной орбите. Сенатор подчеркнул, что законопроекты о полномочиях NASA и коммерческом космосе являются ключевыми приоритетами для Конгресса нового созыва.