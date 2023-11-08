В США криптоаналитики не хотят работать на государство из-за владения активами

15:45, 08 ноября 2023
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В США криптоаналитики не хотят работать на государство из-за владения активамиТакие требования
Американский госрегулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), столкнулась с проблемами при найме экспертов по криптовалютам.
Ситуация в том, что все реальные эксперты — частники, владеющие криптовалютами, а это фундаментальное препятствие для их работы с государством в сфере цифровых активов. Это правила Управления советника по этике.
Из-за этого SEC не может нанять достаточное количество специалистов в необходимый срок. Кроме того, с SEC не хотят связываться из-за проблем в руководстве и производительности регулятора.