В США криптоаналитики не хотят работать на государство из-за владения активами

Ситуация в том, что все реальные эксперты — частники, владеющие криптовалютами, а это фундаментальное препятствие для их работы с государством в сфере цифровых активов. Это правила Управления советника по этике.

Из-за этого SEC не может нанять достаточное количество специалистов в необходимый срок. Кроме того, с SEC не хотят связываться из-за проблем в руководстве и производительности регулятора.